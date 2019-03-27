24 Haziran'da yapılan milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği tam destekle, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin adayları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girdi. Temeli 24 Haziran'daki milletvekili seçimlerinde atılan kirli işbirliği, 31 Mart'ta yapılacak Yerel Yönetim Seçimleri'nde büyüyerek devam ediyor. Kandil'de yuvalanan PKK elebaşılarının çağrıları, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çabasıyla Millet İttifakı kuruldu. AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın karşısında CHP, İP, SP ve HDP'nin içinde yer aldığı FETÖ ve PKK destekli 'zillet ittifakı' yer alacak.

HDP'LİLER ARTIK GİZLEMİYOR

Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP, İP, SP'li yöneticiler ve adaylar, PKK'nın güdümündeki partiyle ittifakı inkar ediyor. Kandil'in partisi ise ittifakı artık gizlemiyor. HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, açıkça 'zillet' adaylarına oy istiyor. AK Parti-MHP'nin kaybetmesi için seçim çalışmaları yürütüyor. PKK'nın talimatlarıyla hareket eden HDP, İstanbul-Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak 'zillet ittifakı'nın yanında yer aldığını ortaya koydu.

FETÖ'CÜLERDEN TAM DESTEK

Kandil'in partisinin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinden, FETÖ firarileri Ekrem Dumanlı, Tarık Toros ve Erhan Başyurt, sosyal medya üzerinden 'zillet'e oy istemesiyle Türkiye düşmanlarının bir araya geldiği bir kez daha gözler önüne serdi. Kandil'in partisinin desteğine karşılık PKK'yla iltisaklı 229 ismi kendi listelerinden belediye meclis üyesi adayı gösteren Kılıçdaroğlu, HDP'yle ittifak yapmadığını her fırsatta dile getiriyor.

"HAYIR, BÖYLE BİR ŞEY YOK"

CHP lideri katıldığı bir televizyon programında, PKK'nın güdümündeki partiyle seçimlerde yapılan işbirliğine yönelik soruya "Hiç temasımız olmadı. Olsaydı, hangi gün nerede görüştüğümüzü ortaya çıkarırlardı" sözleriyle cevap verdi. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylemeyi sürdüren Kılıçdaroğlu, canlı yayında HDPKK'yla ittifakı inkar ederek "Hayır. Böyle bir şey yok" diyerek işbirliğini örtbas etme telaşına düştü. CHP liderinin yok dediği ittifakı Kandil'in partisinin eski liderlerinden Ahmet Türk en başında tüm kamuoyuna 5 ay önce açıkça ilan etmişti.

TALEP KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ

Katıldığı bir radyo programında soruları yanıtlayan HDP'li Türk, Ankara'da bir otelde kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen gizli görüşme talebinin Kılıçdaroğlu'dan geldiğini açıklamıştı. Aday belirleme sürecinin başında yapılan görüşmeyle ilgili Türk, "Nasıl güç birliği yapacağımızı konuştuk" diyerek her şeyi itiraf etmişti. Bununla da yetinmeyen HDP'li isim, anlaşmaya varıldığına dair net ifadeler kullanmaktan geri durmamıştı. Türk, "Kılıçdaroğlu söylediklerimi hep onayladı. Yani yapılması gereken, yürütülmesi gereken politikalar konusunda karşı çıkmadı" ifadeleriyle CHP'nin HDP'yle ittifakını açık etmişti.

PKK'YA DESTEKTEN YARGILANIYOR

Son Yerel Yönetim Seçimleri'nde HDP'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştı. Kandil'in partisinin başkanı, Mardin Belediyesi'nin kaynaklarını, terör örgütü PKK'ya aktardığı tespit edildi. HDP'li Ahmet Türk'ün terör örgütüne kaynak aktarmak ve destek vermek suçlarından yargılanmasına devam ediliyor.