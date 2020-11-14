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    • 14.11.2020 18:36
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    Son dakika: : 'deki de 116 can kaybımız var

    Son dakika haberi... "'deki de 116 ımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.034 vatandaşımızdan 1.021’i taburcu edilmiş olup 8 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

    AJANSLAR
    İşte deprem bilançosu

    Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 'deki de vefat edenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini açıkladı.

    DEPREM SONRASI 3 BİN 630 ARTÇI SARSINTI

    'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 3 bin 630 artçı sarsıntı kaydedildi.

    İŞTE ACI BİLANÇOSU

    Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 116 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1034 kişiden 1021'i taburcu edildi, 8 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: AFAD: İzmir'deki depremde 116 can kaybımız var