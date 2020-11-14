Yapıya ait onlarca sorunun cevabı sisteme giriliyor. Metodolojide her cevabın bir puan değeri var. Tüm sorular yanıtlanınca nihai puan çıkıyor ve buna göre de renklendirme yapılıyor. Kırmızı bina birinci, turuncu ikinci, yeşil ise üçüncü öncelikli yapı oluyor. 2. aşamada il müdürlüklerindeki ekipler bilgileri gözden geçiriyor. 3. aşamada ise bakanlık ekipleri verileri kontrol ederek kayıt altına alıyor. Sonuçlar Cumhurbaşkanlığı'na iletiliyor. İlgili bakanlık detaylı risk analizi yapıyor. Sonra yapı yenileniyor ya da güçlendiriliyor."