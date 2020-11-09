YIKILAN BİNA, SESLER, UYKU YOK…

Yurttaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben artık deprem sırasında neler yapılır biliyorum ama insan öyle bir panik yaşıyor ki o panikle sakinleşip kendimi koruyabilir miyim ondan emin olamıyorum. Bu deprem de gerçekten çok korkunçtu gözümün önünde bina yıkıldı. Bu sefer de baya kötü etkilendim. Hem 1999 hem bu deprem ikisi birleşti artık uyku uyuyamıyorum. Gözümün önüne sürekli yıkılan bina geliyor, kulağımda sesler işitiyorum. Psikolojik olarak çok zor bir süreç. Evimizin içine giremiyor olmak da bizi çok zor durumda bırakıyor. Umarım kızım bu günleri hasar almadan atlatır, en büyük isteği o."