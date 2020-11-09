HERKES KUSURU ORANINDA SORUMLU OLACAK

Bina yükümlülüklere uygun inşa edilmesine rağmen, sonradan binanın inşasının ardından binanın sağlığına etki edecek faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin (örneğin işyeri tadilatı sırasında taşıyıcı kolonların kesilmesi) de, şayet binanın yıkılmasına katkı sağlamışsa ceza sorumluluğunu gündeme getireceğinin altını çizen Alcan, bu durumun binanın yapımı sırasındaki kusurlarla birleşmesi halinde her sorumlunun meydana gelen neticeden kusuru oranında sorumlu olacağını kaydetti.

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRMEZ

Deprem sebebiyle binalardaki yıkılmaların neticesinde meydana gelen can kaybı ve yaralanmaların mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesinin de söz konusu olmayacağının altını çizen Alcan, ''Zira bir binanın inşası sırasında, binanın sağlamlığı bakımından esas alınan en önemli dışsal etki depremdir. Dolayısıyla deprem belirli bir şiddete kadar, binanın yapımı sırasında dikkate alınan bir ihtimal olduğundan, sadece depremin gerçekleşmesi nedeniyle sorumluluğun ortadan kalktığını iddia etmek mümkün değildir.'' dedi.

TAKSİRLE ÖLDÜRMEDEN CEZA ALACAK

Yukarıda bahsedilen bilgilerin ışığında depremden sonra yıkılan binalarda meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarında "taksirle öldürme veya taksirle yaralama" suçlarının söz konusu olacağını ve bu suçun da TCK madde 85 kapsamında düzenlendiğini ifade eden Alcan sorumlulara ilişkin verilebilecek cezalara ilişkin şu şekilde konuştu;

''Madde 85 uyarınca; "(1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

Son olarak depremin meydana gelmesi ile binanın yapım tarihi arasında oldukça uzun bir zaman farkının olması söz konusu olduğunda zamanaşımı sebebiyle sorumluların akıbetlerinin nasıl olacağı konusu da oldukça mühimdir. Bu konu ile ilgili Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2001/ 2636 E., 2001/ 2900 K., 19.11.2001 tarihli içtihadında "Deprem nedeniyle bina yıkılmasında suç tarihi, binanın yıkıldığı tarihtir" diyerek zamanaşımı konusuna açıklık getirmiştir. Bu itibarla Yargıtay eğer bina yıkılmışsa suç tarihi de binanın yıkıldığı tarihtir diyerek tartışmalara son noktayı koyduğunu ifade etmek gerekir.

SATTIĞI VEYA KİRALDIĞI EVİN ÇÜRÜK OLDUĞUNU GİZLEYENE 5 YILA KADAR HAPİS

Öte yandan İzmir depremi sonrası gündeme gelen iddialar biri ise yıkılan binalardan bazılarına ait çürük raporu olmasına yönelik oldu. Söz konusu binalarda rapor olmasına rağmen alım, satım ve kiralama yapılmaya devam edildiği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili konuşan ve evinin çürük olduğunu bilmesine rağmen bu durumu gizleyerek evini satan ya da kiraya veren kişinin de TCK Md. 157 dolandırıcılık suçu kapsamında sorumlu olacağını dile getiren Alcan, ''Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası verilir.'' Netice itibariyle hileli bir eylem ile evinin aslında çürük olduğunu bilmesine rağmen bu önemli bilgiyi gizleyerek yapılan hileli satışı hukuk düzeni koruma altına almayacaktır.'' dedi.