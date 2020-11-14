



KKTC VE TÜRKİYE OLARAK ÇOK GÜZEL BİR HAREKET OLDU



"Bence güzel bir hareket oldu. Birisi Reisi Cumhur'umuz diğeri de Genel Başkanımız Devlet Bahçeli. Burada da yakın zamanda bir seçim oldu. Bu seçimden sonra buraya bir tebrik mahiyetinde olmasından dolayı da güzel bir sonuç olarak görüyoruz. Biz kardeş ülke sayılıyoruz. KKTC ve Türkiye olarak çok güzel bir hareket oldu. Heyecanla bekliyoruz."