



Bunları buraya kendi aracımla getirdim. Sadece battaniyeleri aldım, çünkü bunlar para yapıyor. Halıları, yastıkları genelde yırtık olduğu için almıyorlar. Ama battaniyeleri yıkayıp kullanıyorlar" diye konuştu.



'ÇÖPTEN KAĞIT TOPLANIYORSA, BATTANİYE NEDEN TOPLANMASIN'

3 bine yakın battaniyenin içinden çıkan 15-20 tane AFAD yazılı battaniyenin elinden alındığını dile getiren Özçakı, "Depremden sonra kurulan çadırlara tüm Türkiye olarak hem devletimiz hem de milletimiz yardım etti. Depremzedeler 15-20 gün bu çadırlarda barındı. Çadırların bir dahaki sefere de kullanılması için boşaltılması gerekiyor.



