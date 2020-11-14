ANAP'TAN MHP'ye Demokrat Türkiye Partisi'nden Vatan Partisi'ne kadar birçok parti değiştiren ve en son CHP'ye geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sevgisinin sırrı ortaya çıktı. Okuyan, 31 Mart 2019 yerel seçimi öncesi CHP'nin Büyükşehir adayı yaptığı Soyer'e 12 Eylül darbesinin askeri savcısı babası Nurettin Soyer nedeniyle MHP ve İYİ Parti tabanından gelen tepkiler sırasında kritik bir rol oynamıştı. Kendisi de MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'le birlikte Nurettin Soyer tarafından idamla yargılanan Okuyan, babası nedeniyle tepkilerin odağına yerleşen Soyer'in adaylığına tam destek vermişti. Hatta CHP'ye geçen ve buna gerekçe olarak da "Soyer'e yapılan saldırıları" gösteren Okuyan, Soyer'e o tarihten bu yana süren desteğinin karşılığını aldı. Başkan Soyer, Okuyan'ın Bornova Belediyesi'nde çalışan eşi Özlem Kaya Okuyan'ı Büyükşehir'e bağlı ÜNİBEL şirketine yazılım müdürü olarak transfer etti. Bu durum 'menfaat siyaseti'nin geldiği boyutu gözler önüne serdi. Okuyan, Özlem Kaya Okuyan ile 2012 yılında evlenmişti. Çiftin şahitleri arasında Deniz Baykal gibi isimler vardı.