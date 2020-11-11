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    • 11.11.2020 14:37
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    'da korkutan uyarı: Birkaç gün içinde herkes hasta olacak

    Son dakika haberi... Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, pek çok kişinin kurallara uymadığı için birkaç gün içinde Covid-19 hastası olacağını belirtti.

    Bakan Koca: Birkaç gün içinde herkes hasta olacak

    Koca, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, Covid-19'a karşı kurallara uyulması gerektiğine dikkat çekti. , "Şu anda, pek çok kişi, kurallara uymadığı için, birkaç gün içinde Covid-19 hastası olacak. Şu anda, taşıyıcı olan pek çok kişi, kurallara uymadığı için, virüsü başkalarına bulaştırıyor" dedi.

    10 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

    Bakan Koca yaptığı açıklamada;

    "Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın." dedi.

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