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    • Yaşam
    • 11.11.2020 09:18
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    • 11.11.2020 09:18
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    'nden koronavirüs hastalarının yaşadığı binalara uyarı asılacak

    'deki koronavirüs salgınında vaka sayıları tekrar artarken iller de çeşitli kararlar alıyor. 'nde korınavirüs test sonucu pozitif çıkan veya koronavirüs test sonucu pozitif çıkanlarla temaslı olanların yaşadığı binalara uyarı levhası asılacak.

    AA
    O ilimizde karar alındı! Korona olan binalara asılacak

    'nin kuzey batısında bulunan 'nde Kovid-19 vakalarının artması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbir kararları aldı.

    UYARI LEVHASI ASILACAK
    Kurul tarafından, apartman yöneticilerinin, Kovid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı olan kişilerin bulunduğu binalara uyarı levhası asması kararı verildi.

    MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ
    Ayrıca, tüm kamu kurumlarında ikinci bir emre kadar mesai saatlerinin 09.00-17.00 oIması ve öğlen dinlenme süresinin 12.30-13.30 olarak devam etmesi karara bağlandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Yaşam Kırklareli'nden koronavirüs hastalarının yaşadığı binalara uyarı asılacak