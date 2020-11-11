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    • Yaşam
    • 11.11.2020 11:37
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    • 11.11.2020 11:57
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    Dünyanın beklediği koronavirüs aşısının ardındaki kahramanlar: ve

    Dünyanın en büyük ilaç firmalarından Amerikan Pfizer, geliştirilen Covid-19 aşısının son klinik aşamada yüzde 90'dan fazla başarı oranı elde ettiğini duyurdu. Dikkatler ise aşının mülkiyetini elinde tutacak ve birlikte çalıştığı Pfizer'a imtiyaz hakları verecek olan Alman ortak BioNTech firmasına çevrildi. Korona aşısını bulan BioNTEch'in kurucuları arasında 'den 'ya göçen bir ailenin çocukları olan ve var.

    Sabah
    Dünyanın beklediği aşının ardındaki kahramanlar!

    Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in 'İnsanlığı iki Türk kurtaracak' başlıklı yazısı:

    Almanya merkezli BioNTech şirketi, ABD merkezli Pfizer ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıkladı. BioNTech şirketinin kurucuları olan, Türkiye'den Almanya'ya göçmüş Özlem Türeci- Uğur Şahin çiftinin fotoğrafları, dünya medyasında yayınlandı.

    ALMANYA'NIN EN ZENGİN 100 KİŞİSİ ARASINA GİRDİ

    BioNTech'in CEO'su olan Prof. Uğur Şahin, aynı zamanda Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışıyor. 55 yaşındaki Şahin, İskenderun'da doğduktan sonra 4 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göçmüş. Babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışıyormuş. Şahin, Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasına girdi. BioNTech'in piyasa değeri 20 milyar Euro'yu aştı ve bu daha başlangıç!

    İNSANLIĞI KURTARACAK AŞI

    53 yaşındaki Dr. Özlem Türeci, 10 yıl boyunca Klinik ve Bilimsel Danışma Kurulu'nda görev yaptıktan sonra 2018'de BioNTech Tıp Şefi oldu. Babası İstanbul'da bir doktor olan Türeci'nin ailesi, doğumundan önce Almanya'ya göçmüş. Gurur duyacağımız ama biraz da üzüleceğimiz haberler bunlar. Belki de insanlığı kurtaracak aşıyı gurbetçi Türkler buldu ama Almanya ve Amerika bu buluştan büyük kar elde edecek.

    Üniversiteyi Türkiye'de bitiren Prof. Aziz Sancar da Nobel'i ABD'de yaptığı bilimsel çalışmayla kazanmıştı. Bunun gibi daha ne çok örnek var.

    Yıllardır beyin göçü yüzünden bilim insanlarımızı, mühendislerimizi, doktorlarımızı yurt dışına kaptırıyoruz. Bu beyin göçünün maddi ve manevi birçok nedeni var. İşte bu nedenleri ortadan kaldırmak için çalışmalıyız. Devletin de zaten bu konuda bazı projeleri var.

    Birbirimizi linç etmeyi, kutuplaşmayı bir tarafa bırakalım, birlik olalım ve gençlere ihtiyaç duydukları imkanları sunalım.
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    Haberler Yaşam Dünyanın beklediği koronavirüs aşısının ardındaki kahramanlar: Uğur Şahin ve Özlem Türeci