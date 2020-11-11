Prof. Dr. Şahin'in ailesiyle olan bağlarını ve hatıralarını anlatan Uygur, şunları söyledi:



"Uğur Şahin, çok küçük yaşta önce Niğde'ye oradan da Almanya'ya gitti. Uğur Şahin'in anne ve babası bizim kapı komşumuzdu. Uğur'un annesi Kadriye, babası İhsan Şahin. Uğur'un dedesi İbrahim, anneannesi Kibare. Uğur'un üç teyzesi vardı. İki de dayısı vardı. Bugün bunların içerisinde benim hatırladığım kadarıyla Melek teyzesi İstanbul'da yaşıyor ama uzun süredir onunla ilgili bir bilgi de alamadım.

Küçük kardeşi Ufuk var, onun Mersin'de yaşadığını biliyorum. Annesi bir ara Mersin'de ev almıştı. Daha sonra annesi Almanya'ya gitti ve orada vefat ettiğini duydum. Annesi geçtiğimiz yıllara kadar İskenderun'a gezmeye gelir, giderdi. Her geldiğinde Uğur'un çok büyük çalışmalar yaptığını, ilaçlarla ilgili çalışmalarını anlatırdı."