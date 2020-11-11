Korona aşısı bulundu mu? Korona aşısı Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Dünyada koronavirüse karşı mücadele sürerken korona aşısıyla ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşanmıştı. Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türkiyeli bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirildi. Aşının Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve fiyatının ne kadar olacağı ise merak ediliyor.

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türkiyeli bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirilmişti.