Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenmiyor hatası nedir? Instagram ne zaman düzelir?

INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK GELDİ

Facebook'tan geçtiğimiz sene yapılan açıklamada Instagram, WhatsApp ve Messenger'ın birbirine entegre edileceği belirtilmişti. Birkaç hafta önce bu özellik pilot olarak uygulanmaya başlamıştı.

Söz konusu bu özellik başka bir uygulama indirmek ya da uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda olmadan Instagram ve Messenger kullanıcılarına ya da bu uygulamalardan WhastApp'a mesaj gönderebilmesi fikrini temel alıyor.