Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenmiyor hatası nedir? Instagram ne zaman düzelir?

Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenmiyor hatası nedir? Dünyanın en popüler uygulamalarından birisi olan Instagram kullanıcıları dün akşam saatlerinden beri hatayla karşılaşıyor. Akış yenilenmiyor hatası nedeniyle zaman tünelinde yeni paylaşımlar görülemiyor. Peki, Instagram ne zaman düzelir?
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Bazı kullanıcılar Instagram'a erişim sağlayamazken, şuan bazı kullanıcıların erişim sorunu bulunmuyor. Dün başlayan sorun bugün de aynı kullanıcılar için devam ediyor.
Mobil uygulamada sorun yaşayan kullanıcılar Instagram'ın web sürümünden hesaplarına giriş yapabiliyor.
Instagram akış yenilenmiyor hatasının neden kaynaklandığı bilinmiyor. Sorunun çözümüne ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK GELDİ
Facebook'tan geçtiğimiz sene yapılan açıklamada Instagram, WhatsApp ve Messenger'ın birbirine entegre edileceği belirtilmişti. Birkaç hafta önce bu özellik pilot olarak uygulanmaya başlamıştı.
Söz konusu bu özellik başka bir uygulama indirmek ya da uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda olmadan Instagram ve Messenger kullanıcılarına ya da bu uygulamalardan WhastApp'a mesaj gönderebilmesi fikrini temel alıyor.
Şu önemli notu da belirtelim. Şimdilik bu özellik WhatsApp'ta çalışmıyor. Instagram ve Facebook Messenger arasında mesajlaşmayı sağlıyor. Aynı özelliğin WhatsApp'ta ne zaman aktif olacağı ise belli değil!
Instagram'a giren Türk kullanıcılardan bazıları Instagram'ın ana ekranında "Uygulamalar Arası Mesajlaşmayla Tanış" uyarısıyla karşılaştı. "Bu Değişiklik Hakkında Bilgi Al" seçeneğine tıklayınca, "Uygulamalar Arası Mesajlaşma" menüsü açılıyor.
İsteyen kullanıcılar "Yok say" seçeneğine tıklayarak, özelliği devre dışı bırakabilir. Güncelleme istenildiği zaman ayarlardan yapılabilir. "Güncellemeye Devam Et" seçeneğini seçince uygulamalar arası mesajlaşma özelliği aktif oluyor. Böylece Instagram kullanıcıları, Facebook kullanıcılarına mesaj atabiliyor ve mesaj alabiliyor.