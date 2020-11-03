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    • 03.11.2020 12:18
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    'de 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin ilk sözü "Anne" oldu!

    6,6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı’ndan sevindiren haberler geliyor. Elif bebek mucizesinden sonra 4 yaşındaki de enkazdan sağ salim çıkarıldı. Ayda bebek hastaneye götürüldüğü sırada enkaza dönerek "Anne" diye seslendi. Sağlık durumu iyi olan Ayda’nın ardından gözler annesine çevrildi. Peki, Ayda'nın annesi yaşıyor mu? 'de enkaz altından çıkarılan 'in annesi öldü mü? İşte detaylar…

    Ayda bebeğin ilk sözü Anne oldu!

    Tüm 'nin gözü 'den gelecek olan iyi haberlerde… 91 saat sonunda bir mucize daha yaşandı. Arama kurtarma ekiplerince başlatılan çalışmanın ardından 4 yaşındaki gözyaşları eşliğinde enkazdan çıkarıldı.

    SON DAKİKA: AYDA'NIN ANNESİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Ayla Gezgin'in kurtarılmasının ardından ailesi ve annesi Fidan Gezgin'in hayatı merak konusu oldu.

    Ayda'nın babası İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden ve amcasının hayatta olduğu öğrenildi. Gelen son dakika haberine göre, Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı.

    İLK SÖZÜ 'ANNE' OLDU

    Enkazdan çıkarılan Ayda alkışlar eşliğinde ambulansa alındı. Ayda, hastaneye götürüldüğü sırada enkaza dönerek "Anne" diye seslendi. Uzmanlar, Ayda'nın göçük altında annesi ile konuşmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Kurtarma ekipleri bir bebeği canlı olarak kurtarmayı başardı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı" dedi. Kurtarma ekibi sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Ayda enkazdan çıkarıldıktan hemen sonra annesini sordu. Ayda'nın enkazdan çıktığında ilk istediği şey ise su ve ayran. Ekipler Ayda'nın yaşam üçgeni sayesinde kurtulduğunu açıkladı. Bulaşık makinası Ayla'nın hayatta kalması için yaşam üçgeni oluşturdu.

    BABASI BİR AN OLSUN BAŞINDAN AYRILMADI!

    'in babası Uğur Gezgin'in çalışmaları yakından takip etti. Ayda bebek enkazdan çıkarılırken, babası böyle görüntülendi...

    Ayda Gezgin'in annesi, babası ve ağabeyi ile birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı...

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    Haberler Güncel İzmir'de 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin ilk sözü "Anne" oldu!