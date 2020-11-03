Ayda Gezgin güldü Türkiye ağladı! 91 saat sonra mucize kurtuluş
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından Rıza Bey Apartmanı enkazından 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarıldı. Ayda'nın gülümseyerek enkazdan çıkarak hayata tutunması Türkiye'yi mutluluk gözyaşlarına boğdu. İşte Ayda'dan gelen güzel haber sonrası sosyal medyada yapılan mutluluk ve umut dolu paylaşımlar.
03.11.2020 11:30
- Son Güncelleme: 03.11.2020 12:00
İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, yaşanan depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı.
Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu. Mutlu haber bugün saat 10.00 sıralarında geldi. Enkaz üzerinde çalışan arama kurtarma ekipleri 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ulaşmayı başardı.
Ayda Bebek, depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Alkışlar eşliğinde ambulansa taşınan Ayda Bebek'e burada ilk müdahalesi yapıldı.
Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, Ayda Bebek'in enkaz altında bir çamaşır makinenin yanında bulunduğu öğrenildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ayda Gezgin. 3 yaşında. Ve 91 saat sonra tekrar aramızda!" ifadelerini kullandı.