Açıköğretim sınav tarihleri ve sınav şekli belli oldu 2020-2021 vize AUZEF-Anadolu-ATA AÖF

Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından duyurular yayınlandı, sınav tarihleri duyuruldu. Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin merakla beklediği AUZEF, Anadolu Üniversitesi ve ATA AÖF sınav tarihleri ve şekli belli oldu. Peki 2020-2021 vize sınavları ne zaman ve nasıl gerçekleşecek? İşte tüm detaylar…