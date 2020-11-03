SİZ EVLADINIZI NASIL ÖPERSİNİZ?

"Öncelikle ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. AFAD ve tüm çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Bu duygu anlatılmaz. Bu bizim evladımız, çocuğumuz. Biz bunlar için varız. Şu an bana dünyaları verseler bu duyguyu yaşayamam. İnsan evladını kaybeder, umutsuzluğa kapılır. Evladını bulur, o duyguyu yaşadım ben. Enkazın içerisinde arkadaşlarımız dinleme yaparken, sesini duydu. Aramayı durdurduk, tüm ekipleri çıkarttık. Buzdolabının yanında yaşam üçgeninde bulduk. İkimizin arasında özeldi. Biz ekip olarak çalıştık. Siz evladınızı nasıl öpersiniz? Biz enkaz kalkana kadar içimizdeki inancı hiç kaybetmedik. Burada bir kardeşimizi, annemizi, babamızı, evladımızı canlı alacağımıza inanıyorduk."