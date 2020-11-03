İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saat sonra kurtarılan 3.5 yaşındaki Ayda Gezgin'in ilk isteği su ve ayran oldu
Son dakika haberine göre, UMKE ekipleri depremin 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına geldi. Alanda yeni bir mucize gerçekleşti. Ekipler 3.5 yaşındaki Ayda Gezgin'i canlı olarak kurtardı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı." dedi. İzmir'de deprem sonrası enkazdan çıkarılan 107. kişi olan Ayda Gezgin'in gözlerinin açık olduğu ve çevresine baktığı gözlendi. Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
03.11.2020 10:44
- Son Güncelleme: 03.11.2020 11:05
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