Haberler Galeri Güncel İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saat sonra kurtarılan 3.5 yaşındaki Ayda Gezgin'in ilk isteği su ve ayran oldu

İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saat sonra kurtarılan 3.5 yaşındaki Ayda Gezgin'in ilk isteği su ve ayran oldu

Son dakika haberine göre, UMKE ekipleri depremin 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına geldi. Alanda yeni bir mucize gerçekleşti. Ekipler 3.5 yaşındaki Ayda Gezgin'i canlı olarak kurtardı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı." dedi. İzmir'de deprem sonrası enkazdan çıkarılan 107. kişi olan Ayda Gezgin'in gözlerinin açık olduğu ve çevresine baktığı gözlendi. Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AA
AHaber
03.11.2020 10:44 - Son Güncelleme: 03.11.2020 11:05
İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saat sonra kurtarılan 3.5 yaşındaki Ayla Gezgin böyle kurtarıldı

İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğu çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saat sonra kurtarılan 3.5 yaşındaki Ayla Gezgin'in ilk isteği su ve ayran oldu

Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı. Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.

İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saat sonra kurtarılan 3.5 yaşındaki Ayla Gezgin'in ilk isteği su ve ayran oldu

Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi. Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.

İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saat sonra kurtarılan 3.5 yaşındaki Ayla Gezgin böyle kurtarıldı

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saat sonra kurtarılan 3.5 yaşındaki Ayla Gezgin böyle kurtarıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Ve Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı." paylaşımını yaptı.

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