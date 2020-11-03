Önce çığlık sesi duyduğunu aktaran Aksoy, "Arkadaşlara 'Durun' dedim. Jeneratörleri, çalışan makineleri durdurdular. Büyük bir sessizlik oldu. 'İsmin ne senin ?' dedi arkadaş, 'Ayda ben' dedi. 'İyi misin ?' dedi, 'İyiyim.' dedi. Ondan sonra çalışma ekipleri aşağıya indi. Ben sadece elini gördüm. 'İyiysen elini salla.' dedi arkadaş. Elini salladı, 'İyiyim ben.' diye elini salladı." ifadelerini kullandı.