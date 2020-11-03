Şimdi de Rıza Bey Apartmanı'na geldim. Ben kolaylıkla deliklere girip insanlara ulaşabilirim. Alanda boyumun avantajını kullandım. Acil durumlarda, afetlerde her zaman hazırım. Kimi insanlar güveniyor, kimi insanlar başaramayacağımı düşünüyor ama çalışmalarımı görünce fikirleri değişti. Şu anda en yakın enkaz alanında bekliyorum ki ihtiyaç halinde bana ulaşılsın" dedi.