Yaşanan olayı 'felaket' olarak değerlendiren Rıfkı Bir, "Bir Allah bir daha böyle bir felaketi yaşatmasın. Çok uzun yıllar önce burada böyle bir deprem olmuş. Dün de aynısı oldu. Sular yükseldikten sonra herkes can havliyle kaçmaya başladı. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.