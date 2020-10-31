Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, depremin ardından sosyal medyadan yapılan çirkin paylaşımlar üzerine Cumhuriyet başsavcılıklarının soruşturma başlattığını, Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

PROVOKE EDENLERE KARŞI SORUŞTURMALARINI BAŞLATMIŞTIR

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ''Tüm kurumlarımız İzmir'in yaralarını saramaya devam edecek. Dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla. Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır. Keşimse birliğimizi kardeşliğimizi acımızı suiistimal edemez bunu etmek isteyenlere de adaletimiz asla müsaade etmeyecektir. 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te gözaltına alınmıştır. Tüm süreçlerde yine gerekli takip yapılmaktadır.'' ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 6'YA ÇIKTI!

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir depremine ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarla ilgili 25 kişi hakkında işlem başlatıldığını, bu kapsamda 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler. Yazdıkça yakalanacaksınız, Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi. 25 şahıs için işlem başlatıldı. 6 kişi gözaltına alındı. Mühim olan insan olabilmek." ifadelerini kullandı.