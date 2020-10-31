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    • 31.10.2020 15:27
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan dünya liderlerine '' teşekkürü: Duruma tam olarak hakimiz

    Son dakika haberine göre, Başkan , hesabı üzerinden 'de yaşanan felaketi nedeniyle kendisini arayan ülkelere teşekkür etti.

    Başkan Erdoğan'dan dünya liderlerine teşekkür

    Başkan , hesabı üzerinden 'de yaşanan felaketi nedeniyle kendisini arayan ülkelere teşekkür etti.




    Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum.

    Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz." ifadelerini kullandı.


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan dünya liderlerine 'İzmir' teşekkürü: Duruma tam olarak hakimiz