Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle kendisini arayan ülkelere teşekkür etti.



İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum.



Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz. pic.twitter.com/2Qy8GLy3kB — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 31, 2020

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda,

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz." ifadelerini kullandı.





