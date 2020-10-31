İzmir'deki deprem dünya basınında!
İzmir Seferihisar'da dün öğlen saatlerinde meydana gelen 6,9'luk deprem dünyanın gözünü Türkiye'ye çevirdi. Uluslararası yayın kuruluşları, İzmir'deki depremde yapılan kurtarma çalışmalarını manşetlerine taşıdı.
31.10.2020 10:03
- Son Güncelleme: 31.10.2020 10:03
Eurenews ise deprem haberini, "Büyük deprem Türkiye ve Yunanistan'a ölüm ve yıkım getirdi" başlığıyla duyurdu.
Milliyet'te yer alan habere göre, Eurenews, AFAD'ın depremler ilgili paylaştığı bilgileri okuyucularına sundu ve "Ege Denizi'nde 16,5 kilometre derinlikte 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi." ifadelerini kullandı.
Haberde ayrıca "ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) büyüklüğünü 7.0 olarak belirledi." denildi.
İngiliz Daily Mail gazetesi, deprem haberine geniş yer ayırdı. Olay yerinden onlarca fotoğrafa yer veren Dail Mail, "Ölümcül deprem Türkiye ve Yunanistan'ı vurdu" başlığını attı.
Mini tsunaminin sokakların nehirlere dönmesine sebep olduğunu aktaran gazetede, arama kurtarma çalışmalarının gece boyu sürdüğünü vurguladı.
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