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İzmir'deki deprem dünya basınında!

İzmir Seferihisar'da dün öğlen saatlerinde meydana gelen 6,9'luk deprem dünyanın gözünü Türkiye'ye çevirdi. Uluslararası yayın kuruluşları, İzmir'deki depremde yapılan kurtarma çalışmalarını manşetlerine taşıdı.

31.10.2020 10:03 - Son Güncelleme: 31.10.2020 10:03
İzmir'deki deprem dünya basınında!

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International, İzmir depremini "Güçlü deprem Türkiye ve Yunanistan'ı sarsarak en az 26 kişinin ölümüne neden oldu" sözleriyle duyurdu.

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İzmir'deki deprem dünya basınında!

"ÖLÜMCÜL DEPREM"
Aljaazera ise, "Türkiye ve Yunanistan'ın batısında ölümcül deprem" başlığıyla verdiği haberde "Türkiye'nin afet yardım kuruluşu 24 ölüm ve yaklaşık 800 yaralanma bildirirken, Yunanistan'da Samos adasında iki genç hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

İzmir'deki deprem dünya basınında!

Eurenews ise deprem haberini, "Büyük deprem Türkiye ve Yunanistan'a ölüm ve yıkım getirdi" başlığıyla duyurdu.

Milliyet'te yer alan habere göre, Eurenews, AFAD'ın depremler ilgili paylaştığı bilgileri okuyucularına sundu ve "Ege Denizi'nde 16,5 kilometre derinlikte 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca "ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) büyüklüğünü 7.0 olarak belirledi." denildi.

İzmir'deki deprem dünya basınında!

CBS News, "Ege Denizi'nde Cuma günü Türk kıyısı ile Yunanistan'ın Samos adası arasında meydana gelen şiddetli deprem, onlarca kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açtı" ifadelerini kullandı.

İzmir'deki deprem dünya basınında!

İngiliz Daily Mail gazetesi, deprem haberine geniş yer ayırdı. Olay yerinden onlarca fotoğrafa yer veren Dail Mail, "Ölümcül deprem Türkiye ve Yunanistan'ı vurdu" başlığını attı.

Mini tsunaminin sokakların nehirlere dönmesine sebep olduğunu aktaran gazetede, arama kurtarma çalışmalarının gece boyu sürdüğünü vurguladı.

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