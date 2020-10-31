İzmir'deki deprem dünya basınında!

Eurenews ise deprem haberini, "Büyük deprem Türkiye ve Yunanistan'a ölüm ve yıkım getirdi" başlığıyla duyurdu.

Milliyet'te yer alan habere göre, Eurenews, AFAD'ın depremler ilgili paylaştığı bilgileri okuyucularına sundu ve "Ege Denizi'nde 16,5 kilometre derinlikte 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca "ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) büyüklüğünü 7.0 olarak belirledi." denildi.