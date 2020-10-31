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    • 31.10.2020 09:21
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    'deki de yıkımların nedeni yine aynı: Beton kalitesi düşük ve nervürsüz demir

    Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki sonucu onlarca kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybederken binaların yapı malzemelerinin kalitesizliği de ortaya çıktı. ve Başkanı , "Beton kalitesi düşük ve nervürsüz demir donatısı kullanılmış. Görüntülerdeki binalarda da malzemeler yıpranmış ve eskimiş görünüyor. Ayrıca depremin tesir ettiği yerler zemin emniyeti bakımından zayıf. Kaliteli hazır beton ve nervürlü demir kullanılması çok önemli. Deprem insanları öldürmez, çürük binalar öldürür." dedi.

    Onlarca kişiye mezar olan binaların yıkım nedeni aynı

    İzmir'deki deprem sonrası birçok bina yıkıldı ve ağır hasar gördü. Ekiplerin binalardaki hasar-tespit ve kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken uzmanlardan son dakika açıklaması geldi.

    Türkiye ve Avrupa Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, İzmir Seferihisar depremi sonrası binaların yıkılmasını şu şekilde yorumladı: "Bayraklı, Bornova'da zemin iyi değil, dolgu olduğu söyleniyor. Bu önemli değil elbette denizin içine de bina yapabilirsiniz ama zemin etüdünün ve mekaniğinin iyi yapılması gerekiyor."

    "BETON KALİTESİ DÜŞÜK VE NERVÜRSÜZ DEMİR KULLANILMIŞ"
    Türkiye ve Avrupa Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, "Bize üyelerimizden ilk gelen bilgilere göre yıkılan binalar 1999 Marmara Depremi öncesindeki deprem yönetmeliğine göre yapılmış. Dolayısıyla beton kalitesi düşük ve nervürsüz demir donatısı kullanılmış. Görüntülerdeki binalarda da malzemeler yıpranmış ve eskimiş görünüyor. " dedi.

    ZEMİN EMNİYETİ ZAYIF
    Işık, "Ayrıca depremin tesir ettiği yerler zemin emniyeti bakımından zayıf. Bayraklı, Bornova'da zemin iyi değil, dolgu olduğu söyleniyor. Bu önemli değil elbette denizin içine de bina yapabilirsiniz ama zemin etüdünün ve mekaniğinin iyi yapılması gerekiyor." sözlerini kullandı.
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    Haberler Güncel İzmir'deki depremde yıkımların nedeni yine aynı: Beton kalitesi düşük ve nervürsüz demir