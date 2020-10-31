Türkiye ve Avrupa Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, İzmir Seferihisar depremi sonrası binaların yıkılmasını şu şekilde yorumladı: "Bayraklı, Bornova'da zemin iyi değil, dolgu olduğu söyleniyor. Bu önemli değil elbette denizin içine de bina yapabilirsiniz ama zemin etüdünün ve mekaniğinin iyi yapılması gerekiyor."