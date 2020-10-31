Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak bugün İzmir'e gidiyor.



6.6 şiddetindeki depremle sarsılan İzmir'de bir yandan enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken diğer yandan depremin açtığı yaraları sarmak için tüm imkanlar seferber edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcı Oktay da, çalışmaları yerinde incelemek, denetlemek ve yapılması gerekenleri tespit etmek üzere bugün İzmir'e gidiyor. Oktay, 2012-2016 yılları arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevini de yürütmüştü.