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    • 31.10.2020 15:10
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    SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ’e gidiyor

    Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak bugün ’e gidiyor. Oktay, 2012-2016 yılları arasında Afet ve  Başkanlığı () görevini de yürütmüştü.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İzmir’e gidiyor

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak bugün 'e gidiyor.

    6.6 şiddetindeki le sarsılan İzmir'de bir yandan enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken diğer yandan depremin açtığı yaraları sarmak için tüm imkanlar seferber edildi. da, çalışmaları yerinde incelemek, denetlemek ve yapılması gerekenleri tespit etmek üzere bugün İzmir'e gidiyor. Oktay, 2012-2016 yılları arasında Afet ve Başkanlığı () görevini de yürütmüştü.

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