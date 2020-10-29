FETÖ/PDY'nin MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için kumpas hazırlığı örgüt yöneticisi olmak ve casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski MİT'çi Enver Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede yer aldı.

Dosyada Altaylı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün FETÖ şemasında ismi örgütün gayrimeşru işler imamı olarak geçen, 'Özbek Dilaver' lakabıyla bilinen Dilaver Azim'e hitaben yazdığı 26 Mart 2009 tarihli mesajı dikkat çekti. Mesajda örgütün yurt dışındaki okullarının kapatılmasında etkisi olan Kozinoğlu'nun terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen için büyük risk olduğunu söyleyen Altaylı, "Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon konusunda istihbarata bilgi veriyor, yönlendirme yapıyorö dediği görülüyor.