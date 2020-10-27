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    • 27.10.2020 14:29
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    Son dakika: 'in ajanı hakkındaki ifadeleri ortaya çıktı!

    İYİ Partili Porf. Dr. Ümit Özdağ’ın geçtiğimiz günlerde parti yöneticileri hakkında ortaya attığı iddia günlerce konuşulmuştu. Özellikle ’yu işaret eden Özdağ, Kavuncu’nun ile ilişkisinin olduğunu söylemişti. Bu tartışmalar da ile Buğra Kavuncu ilişkisi etrafında yoğunlaşıyor. Altaylı’nın suçlandığı eylem ve faaliyetlerine ilişkin detaylar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde yer alıyor. Öte yandan yıllar önce ’in Altaylı hakkında söyledikleri dikkat çekti.

    sabah.com.tr
    Türkeş'in Altaylı hakkındaki ifadeleri ortaya çıktı!

    İrfan Ülkü tarafından yazılan ve 2008'de yayınlanan "Büyük Oyundaki Türk " adlı kitabın 106. Sayfasında 1991 yılında dönemin Genel Başkanı 'e bir ziyareti dönüşünde yöneltilen bir soru var. Altaylı'nın bir arkadaşı Türkeş'e "Efendim, partide Enver'e bir görev verseniz nasıl olur?" diye soruyor.

    ENVER ALTAYLI ASLA YETİNMEZ! DARBE BİLE YAPMAK İSTER
    Bunun üzerine Türkeş şu cevabı veriyor: "Tabii ki görev veririm ama o genel başkanlığı ister o da yetmez başbakan olmak ister. Orada duracak mı sanki, ne gezer? Cumhurbaşkanlığı'nı isteyecektir. Oraya ulaşamazsa darbe yapıp gelmek isteyecek…"

    Kitap Altaylı hakkında yazılmış hem en detaylı hem de tek kitap olma özelliğini taşıyor. Yazar kitabında Altaylı ile yaptığı uzun görüşmelere dayalı olarak bu kitabı yazdığını belirtiyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Alparslan Türkeş'in FETÖ ajanı Enver Altaylı hakkındaki ifadeleri ortaya çıktı!