İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:



Ümit Özdağ, Enver Altaylı'nın "Parti kurmayın, sokağa dökülün" dediğini açıklamıştı.

Enver Altaylı, Ümit Özdağ'a yanıt verdi. "Güya kendisine 'Sokağa dökülün' demişim. O da bunu devlete iletmiş! Külliyen yalan!" dedi. Şimdi sıra Ümit Özdağ'da.

Ancak Enver Altaylı'yla ilgili iddianamede benzer teklifi FETÖ'nün ABD'deki etkin isimlerine de yaptığına ilişkin kanıtlar yer alıyor. Enver Altaylı, 17 Ağustos 2017 tarihli tutanağa göre FETÖ'nün Amerikan kongresiyle ilişkilerini sağlayan Bilal Ekşili ile ABD'deki görüşmesi sırasında, Türkiye'de tüm muhalif güçlerle birlikte hareket edilerek halkın sokaklara indirilmesini öneriyor. Enver Altaylı ABD'ye Fetullah Gülen'le görüşmek için gittiği sırada yapıyor bu teklifi. Belli ki Gülen'le görüşmeyi başarsa ona da aynı öneride bulunacak.





SERHAT ILICAK KAÇIRMAK İSTEMİŞ

Enver Altaylı'nın açıklamasına ilişkin olarak Ümit Özdağ'ın ne diyeceği önemli. Ümit Özdağ bu iddiayı ortaya atarken, dünyanın sayılı istihbaratçılarından biri olan Enver Altaylı'nın bunu yalanlayacağını hesap etmiş olmalı. O Enver Altaylı ki ünlü CIA ajanı Ruzi Nazar'ın, MİT müsteşarı Fuat Doğu'yla birlikte iki parlak öğrencisinden biri olarak gösterdiği kişi.

Enver Altaylı, MİT'ten ihraç edilen FETÖ'cü Mehmet Barıner'i Türkiye aleyhindeki Halkbank davasında tanık olması için yurtdışına kaçırmak isterken MİT ve Jandarma'nın ortak operasyonuyla yakalanmıştı. Barıner'in yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili son aşamaya gelindiğinde, "Kuş kafesten uçuyor" şifresi üzerine MİT'le Jandarma ortak operasyon düzenleyip Altaylı'yı saklandığı yerde yakalamıştı. Askeri ve siyasi casusluk ile FETÖ'den dolayı halen cezaevinde.

Enver Altaylı'nın Mehmet Barıner'i yurtdışına kaçırma operasyonunun üzerine yoğunlaştığımız için iddianamedeki bir bilgiyi atladığımı fark ettim.

MİT'çi Mehmet Barıner yakalanınca, Enver Altaylı'nın yurtdışına kaçırılması planı devreye girmiş.

Planı yapan kim?

Enver Altaylı'nın "Her gün konuşurum" dediği, Almanya'da matbaacılık yapan işadamı Serhat Ilıcak.

İŞTE O İFADE METNİ

Seda Chamatzoglou'nun şüpheli sıfatıyla 14 Eylül 2017 tarihinde verdiği ifadesinden aynen aktarıyorum.

"Serhat Ilıcak beni Ağustos ayı içerisinde telefon ile aradı. Çok değerli bir yazar arkadaşının olduğunu, bu şahsın mutlaka kaçak yollardan yurt dışına çıkarılması gerektiğini söyledi. Bende 'bakarız abi' diye geçiştirdim. Onu da kırmak istemedim çünkü benim müşterilerimden olduğu için sadece geçiştirdim. Sonrasında Kos adasında bulunduğu bir gün telefon görüşmesi yaptı bende o sırada yanındaydım. Bir anda suratı değişti, morali bozuldu. Bende kendisine ne olduğunu sorduğumda Enver Altaylı teslim olmuş ya dedi. Bende kendisine Enver kim diye sorduğumda sana geçenlerde söylediğim yazar dedi."



Demem o ki Enver Altaylı yalanladı diye hemen Ümit Özdağ'ı çarmıha germeyin. Enver Altaylı dediğiniz kişi MİT'ten girip CIA'den, Alman istihbaratından, FETÖ'den çıkan birisi. O nedenle Enver Altaylı yalanlıyorsa o işte mutlaka bir doğruluk payı vardır.

