Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kaset kumpasıyle Genel Başkan olan, yıllarca darbecilerin avukatlığını yapan, 15 Temmuz'u evde kahve yudumlayarak izleyen Kılıçdaroğlu, tüm bunları unutarak FETÖ'yü devletin kılcal damarlarından temizleyen hükümet için "FETÖ ile mücadele ediyoruz diyorlar. Külliyen yalan. Baklavacı buldun mu buldun, ayakkabıcı buldun mu buldun. Bankacı diye buldun mu buldun. Bunun siyasi ayağı nerede? Onu gizliyorlar. Ama iyi ki bu memlekette CHP var. Çıkardık. FETÖ'nün siyasi ayağı. Her şey var burada. MGK kararı var. Dönemin müsteşarının açıklamaları var mı, Erdoğan'ın var mı, Milli İstihbarat'ın çok öncelerden FETÖ'yü takip ettiği var mı? Var. E kimdir devletin siyasi ayağı? Devletin kılcal damarlarına, en kritik noktalarına FETÖ'nun unsurlarını yerleştiren siyasi otoriteye siyasi ayağı denir.

FETÖ ile ilgili araştırma komisyonu kuruldu. Bu raporu yayınlamıyorlar. Çünkü FETÖ'nün siyasi ayağının bir numaralı sorumlusunun sarayda oturduğunu herkes biliyor. Bu kitap toplatmalar ne zamandan beri böyle. Darbe dönemlerinde olur dimi. Sanıyorlar ki biz bunu toplattığımız zaman Kılıçdaroğlu susacak. Senin feriştahın gelse bizi susturamaz. " ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu samimiyetsiz çıkışı, kendi yönetimindeki CHP'nin FETÖ ile olan sinsi ittifakını yeniden gündeme getirdi.

İŞTE FETÖ – CHP İLİŞKİSİNİN KRONOLOJİSİ:

OCAK 2012

Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Şubat 2012 MİT krizinden önce FETÖ'nün ABD'deki mahrem imamlarını genel merkezde kabul etti.

Kılıçdaroğlu, o günlerde Zaman gazetesine mülakat verdi, "Yargıda cemaat kadrolaşması var diyemem" diyerek, operasyonun FETÖ tarafından yapıldığı görünümünü perdelemeye çalıştı.

18 MART 2013

FETÖ elebaşı Gülen'in davet ettirdiği CHP heyeti, ABD'den Türkiye'ye döndü.

18 MAYIS 2013

Gezi Parkı Şiddet Eylemlerinin başlamasından kısa bir süre önce Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da "Bu hükümeti sallayacağız ve düşüreceğiz." dedi.

ARALIK 2013

Kemal Kılıçdaroğlu ve heyeti, Aralık 2013 ayı başında (17-25 Aralık'tan kısa bir süre önce) FETÖ davetlisi olarak gittiği ABD'de Washington'da FETÖ derneklerinin çatı kuruluşu Türk Amerikan Birliğini ziyaret etti.

FETÖ lobisine "cemaat" adı altında güzellemeler yaptı, ödüller, plaketler aldı.

CHP Bursa Milletvekili Ayken Erdemir, ABD'de FETÖ kurumu Rumi Forum'da kapalı toplantılara katıldı.

Türkiye'ye dönüşte heyetteki bazı CHP'liler, "yakında öyle şeyler açıklanacak ki, Erdoğan ülkeyi terk edecek" diye konuşmalar yaptı.

25 ŞUBAT 2014

Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki grup toplantısında FETÖ'nün montaj ses kayıtlarını dinletti.

19 MART 2014

Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ kanalı Samanyolu Haber'e konuk oldu. "Emin olun yurt dışına kaçmaktan başka bir çaresi yok. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz. Yargılanacak. Bunun kurtuluşu yok." dedi.

14 ARALIK 2014

CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, polisin Zaman gazetesinde arama yapılması üzerine Ekrem Dumanlı'ya destek ziyaretinde bulundu. "Onları müdafaa etmek bana da düşen bir borç olduğu için buraya geldim. Dayanışma borcumun gereğini yerine getirmek istedim." dedi.

15 ARALIK 2014

CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler, "Her ne kadar parti yönetimimiz çok açık olarak ifade etmese de 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptık. Cemaatle ittifak yaptık." dedi.

4 ŞUBAT 2015

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Bank Asya'nın TMSF'ye devrinin ardından Bankanın Şanlıurfa şubesinden destek amacıyla hesap açtı para yatırdı, milletvekili maaşının BankAsya'ya yatırılması için dilekçe vereceğini söyledi.

17 MAYIS 2015

Kemal Kılıçdaroğlu ve Enis Berberoğlu, örgütün medya tetikçisi Ekrem Dumanlı başta olmak üzere diğer gazete yöneticileriyle toplantı yaptı.

MİT tırları ihanetinin görüntüleri bu toplantıda Kılıçdaroğlu'na verildi.

20 MAYIS 2015

Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet gazetesi ziyaretinde, "CHP iktidarında MİT TIR'ları öyle gidip gelmeyecek. Silah taşımayacaklar. Filmleri var, kamyonlardaki kasaların nasıl açıldığının, bombaların görüntüleri var. Ben de seyrettim." dedi.

22 MAYIS 2018

Eren Erdem: "MİT tırları tutanaklarını ben Sayın Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan'dan temin ederek bunlar üzerine tweet attım." dedi.

20 EKİM 2015

Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün televizyonu SHaber'in canlı yayın konuğu oldu.

26 EKİM 2015

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayyum atanan BugünTv, KanalTürk, Bugün ve Millet gazetelerini ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu: "Bir hukuk devletinde olmaması gereken uygulamalarla karşı karşıyayız. İnşallah bunlar son olur. Bu tür kararlar demokrasimize zarar veriyor. Ülkemizin saygınlığına zarar veriyor. Bir grubu düşman ilan etmek, onların üzerine acımasızca gitmek, hukuku karalamak bizim kabul edeceğimiz bir uygulama değil."

Tarık Toros: "Siz ana muhalefet lideri olarak büyük güç verdiniz Kemal Bey. Çok sağ olun çok teşekkürler"

Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz elbette üzerimize düşeni yapacağız. Bu kararları biz de sorgulayacağız."

28 EKİM 2015

CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Eren Erdem, Şafak Pavey ve Barış Yarkadaş FETÖ'nün yayın organlarına kayyum atanmasını protesto etti.

Şafak Pavey: "Sesimizi kısmaya kapatmaya çalışıyorlar. Biz varız."

Mahmut Tanal: "Bu bir işgaldir. Bu mülkiyet hakkının ihlalidir. Bu karar demokrasiye darbedir."

Barış Yarkadaş: "Basın özgürlüğü ayaklar altına alınıyor, ortadan kaldırılıyor. Kanal yönetimi iktidarın baskısında olduğu için, biz parlamenterler burada hukukun uygulanması için çaba gesteriyoruz."

Eren Erdem: "12 Eylül darbesinde askerin kanallara el koyması gibi bir süreç inşa edilmiştir. Bu anayasayı askıya almaktır."

CHP'DEN FETÖ'NÜN MEDYA ORGANLARINA DİĞER DESTEK AÇIKLAMALARI

Sezgin Tanrıkulu: "Bu durumlar geçecek. Biz birlikte hep beraber Türkiye'de demokrasiyi yeniden hukuk devleti bağlamında inşa edeceğiz. Böyle ağır medya operasyonunun yapılması kabul edilemez. Bunu hesabı bunu yapanlardan muhakkak sorulur."

Can Dündar: "Biz burada aramızda ne kadar dayanışma kurabilirsek, o kadar bu yarışı kazanırız."

Enis Berberoğlu: "CHP olarak bu konuda hareketsiz kalmamız mümkün değildi."

22 MAYIS 2018

Eren Erdem, "Zaman gazetesine Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enis Bey'e verdiği talimatla gittik." dedi.

5 MART 2016

CHP milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kayyum atanan Zaman gazetesine gitti, Abdülhamit Bilici ile görüştü.

20 HAZİRAN 2016

Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün Zaman gazetesine kayyum atanmasının ardından FETÖ tarafından çıkarılan Yarına Bakış gazetesi yöneticilerini partisinin genel merkezinde konuk etti.

15 TEMMUZ 2016 SONRASI

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu, aynen FETÖ'nün yaptığı gibi "15 Temmuz kontrollü bir darbedir" söylemini dolaşıma soktu.

19 EYLÜL 2016

Kemal Kılıçdaroğlu: "Fetullah Gülen'in kitapları korkudan yakılıyor. Hiç doğru değil. Paranızı verir okursunuz, isterseniz okumazsınız."

5 ARALIK 2016

Kemal Kılıçdaroğlu, Adana mitinginde FETÖ'den gözaltına alınan gazetecileri alkışlattı.

16 MAYIS 2017

Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında FETÖ'den tutuklu Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına destek verdi.



"BİZ YILLARDIR FETÖ'YE KARŞIYIZ" DİYEN CHP'Lİ GÖRDÜĞÜNÜZDE BU FOTOĞRAFI YÜZÜNE YAPIŞTIRIN

Gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü köşesinde geçmiş 27 Ekimlerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman'ın 27 Ekim 2015 tarihli "MEDYAYA SERMAYEYE, MUHALEFETE DARBE" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, "FETÖ'cü Zaman gazetesinin manşetinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü İpek grubuna el konulmasını protesto ederek, Bugün gazetesini ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu'nu karşılayan ise, TSK'dan atılan, Bugün gazetesinde sözde gazetecilik yapan, şimdi ise İngiltere istihbaratının kucağında ihanetine devam eden Tarık Toros. Bu fotoğrafı arşivleyin.. "Biz yıllardır FETÖ'ye karşıyız" diyen CHP'li gördüğünüzde, yüzüne bu fotoğrafı yapıştırın.." ifadelerini kullandı.





ZAMAN, 27 Ekim 2012: "AĞLAYA AĞLAYA ALLAH'A DUA EDERKEN KAPIMI ÇALDILAR" Bu FETÖ'cü gazetedeki manşeti atanlara şimdi sorsak, "Ağlaya ağlaya dua ederken kapısı çalınanlar"a layık olduğunuza inanıyor musunuz? Sizin komiseriniz, CIA'den 50 bin dolar aldığını itiraf etmedi mi? Annesi-babası bile, 17-25 Aralık darbe girişimine katılmakla suçlanan oğullarını savunmak için, "Biz çocuğumuzu ilahilerle büyüttük, yanlış iş yapmaz" demiş iken, şimdi yurtdışında kaçak yaşamıyorlar mı? Siz, CIA ile iş kotarın, Türkiye'deki mazlum insanlara savaş açın, sonra böyle din istismarı yapın.. Yemezler beyler. Bu yatıklarınızın hesabını, dünyada çektiğiniz gibi, ahirette de çekeceksiniz.





SÖZCÜ, 27 Ekim 2012: "TERÖR ÜZERİNDEN SİYASET YAPIYOR"Kendilerini nasıl da tarif ediyorlar.. Erdal Sarızeybek isimli bu emekli albay TSK'dan yıllarca maaş almış. Üç tane çapulcu teröristi alt edememiş. Şimdi siyasette halkın sırtına binmek için, "Terör üzerinden siyaset yapıyor" diyerek AK Parti'ye vuruyor. Sen görevde iken, PKK'yı alt ettin de, sana engel olan mı çıktı? Şimdi bu adam, İyi Parti'de, siyaset yapıyor. Bu ülkenin başına PKK'yı bela denler, PKK'yı kötü polis, AK Parti'yi iyi polis rolünde gösteriyorlar. AK Parti 2002'de iktidara geldi, o günden önce iyi polis kimdi, genel başkanın Meral Akşener mi?





TARAF, 27 Ekim 2012: "ANALARIN AĞLAMAMASI İÇİN BİR ŞEY YAPMADIK" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem 2012 için, hem çözüm sürecindeki tavrı için, hem de bugün için ne güzel bir tespit yapmış. Gerçekten de, 1991-1995 arasında CHP koalisyon ortağı idi. Faili meçhullerle, ağlayan anaların sayısını artırdı. Çözüm sürecinde, AK Parti risk aldı, CHP açıktan destek bile vermedi. Bugün HDP Diyarbakır il Binası önünde ağlayan anneler var, ama CHP'li bir yetkili gidip, destekte bulunmadı. Doğru söylüyor Kılıçdaroğlu, "Anaların ağlamaması için bir şey yapmadılar!"

BUGÜN, 27 EKİM 2014, "KİTLESEL İHLALLERDE 1990'LARA DÖNDÜK" Yayınlayan FETÖ'cü gazete.. Konuşan, CHP'den milletvekili de olan, AİHM eski üyesi. Konuşulan, 18 bin faili meçhul cinayetin işlendiği 1990'lı yallarla, faili meçhul cinayet sayısı 3'ü-5'i geçmeyen AK Parti iktidarını birbirine benzetme terbiyesizliği.. Dahası var, karşı çıkılan kanun değişikliği ise, terör örgütü FETÖ'cü şirketlerin malvarlığına el koymayı öngören düzenleme.. CHP'li Rıza, FETÖ'cü şirketlere, bakın nasıl avukatlık yapmış, görün..

ZAMAN, 27 Ekim 2015: "MEDYAYA SERMAYEYE, MUHALEFETE DARBE" FETÖ'cü Zaman gazetesinin manşetinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü İpek grubuna el konulmasını protesto ederek, Bugün gazetesini ziyaret ediyor. Karşılayan, TSK'dan atılan, Bugün gazetesinde sözde gazetecilik yapan, şimdi ise İngiltere istihbaratının kucağında ihanetine devam eden Tarık Toros. Bu fotoğrafı arşivleyin.. "Biz yıllardır FETÖ'ye karşıyız" diyen CHP'li gördüğünüzde, yüzüne bu fotoğrafı yapıştırın.. FETÖ'cü şirkete yönelik kararı eleştiren kellelere b.akın.. bir tanesi hariç, hepsi eski kafada gidiyor.. Mustafa Kamalak'tan, Ayhan Bilgen'e, Ertuğrul Günay'dan Durmuş Yılmaz'a.. Bir Mustafa Destici, 15 Temmuz hain darbe girişimini görünce, "Bunlar terörist" dedi, desteğini çekti. Ya diğerleri? Onlar, bugün dahi, o FETÖ'cülere hizmet etmiyorlar mı?

SÖZCÜ, 27 Ekim 2016: "THY'NİN AMERİKA'YA YÖNELİK 17 YILLIK UÇUŞ LİSTESİ İNCELENSİN" Yıllarca Gülen grubu içinde bulunan Hüseyin Gülerce, çok doğru bir tespit yapmış, 17 yıl boyunca ABD'ye gidenlerin kayıtlardan bulunup, çıkarılmasını istemiş. Gerçekten de, öğretmeninden, polis memuruna, binlerce kişi, Pensilvanya'yı ziyarete gitmiş ise, bunların hepsinin kaydını çıkarıp, ilan etmek, devletin görevi.. Yapılmalı, hatta sorulmalı: "ABD'ye gidecek parayı nereden buldun?"

CUMHURİYET, 27 Ekim 2015: "İPEK KOZA'YA HAVUZDAN MÜDÜR" Kemalist geçinen, FETÖ karşıtı olduğunu iddia eden Cumhuriyet, FETÖ'cü Akın İpek'in şirketlerine el konulduğunda, eleştirisini böyle sürmanşetten duyurmuş. sakın, "O zaman gazetenin yönetimi sorunlu (Can Dündar ekibinde) kişilerde" savunması yapmasın, bugünkü Cumhuriyet yönetim. O gün de, AK Parti'ye vurmak için bu haberleri yapıyorlardı, bugün de aynısını tekrarlıyorlar..