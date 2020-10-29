Deneyim

1995-1996 Med-Line Acil hizmetler sektöründe organizasyon hekimliği

1996-1998 Türkmen Teşhis ve Tedavi Kliniği kurucusu ve yöneticisi

1998-1999 Erzurum 109.Topçu Alayı reviri,Muhabere Taburu,1.sınıf Askeri Cezaevi ve İstihkam taburunda yedek subaylık.

2000-2004 İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD da Uzmanlık Eğitimi

2004-2006 Özel Bahat Halk Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı

15.05.2006-26.11.2007 Avicenna Hospital İç Hastalıkları Departmanı kurucu üyesi.

30.01.2007'den beri Medical Park Bahçelievler İç Hastalıkları Uzmanı, Başhekim Yardımcısı ve Mesul Müdür Yardımcısı

Mesleki Üyelikler

İstanbul Tıp Fakültesi Derneği

Türk Tabipler Birliği

İstanbul Tabipler Odası