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    • 29.10.2020 16:34
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    kimdir? Koronavirüsten hayatını kaybeden ?

    kimdir, kaç yaşındaydı? Koronavirüsten hayatını kaybeden sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İstanbul’da özel bir hastanede Başhekim Yardımcısı olan dahiliye uzmanı Doktor Engin Türkmen koronavirüsten hayatını kaybetti. Peki, dir?

    takvim.com.tr
    Engin Türkmen kimdir, kaç yaşındaydı?

    Engin Türkmen kimdir? Engin Türkmen kaç yaşındaydı? Koronavirüsten hayatını kaybeden Engin Türkmen kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İstanbul'da özel bir hastanede Başhekim Yardımcısı olan Uzman Doktor Engin Türkmen koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Engin Türkmen kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

    ENGİN TÜRKMEN KİMDİR?

    Medical Park Başhekimi Engin Türkmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Türkmen 50 yaşında evli ve 1 çocuk babasıydı.

    Eğitim ve Uzmanlık
    İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
    İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Başhekim Yardımcısı - İç Hastalıkları ABD

    Deneyim

    1995-1996 Med-Line Acil hizmetler sektöründe organizasyon hekimliği
    1996-1998 Türkmen Teşhis ve Tedavi Kliniği kurucusu ve yöneticisi
    1998-1999 Erzurum 109.Topçu Alayı reviri,Muhabere Taburu,1.sınıf Askeri Cezaevi ve İstihkam taburunda yedek subaylık.
    2000-2004 İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD da Uzmanlık Eğitimi
    2004-2006 Özel Bahat Halk Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı
    15.05.2006-26.11.2007 Avicenna Hospital İç Hastalıkları Departmanı kurucu üyesi.
    30.01.2007'den beri Medical Park Bahçelievler İç Hastalıkları Uzmanı, Başhekim Yardımcısı ve Mesul Müdür Yardımcısı

    Mesleki Üyelikler

    İstanbul Tıp Fakültesi Derneği
    Türk Tabipler Birliği
    İstanbul Tabipler Odası
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    Haberler Güncel Engin Türkmen kimdir? Koronavirüsten hayatını kaybeden Engin Türkmen kaç yaşındaydı?