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    • 29.10.2020 17:03
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    'den 'teki saldırıya kınama

    Son dakika haberine göre Sözcüsü , 'da yaşanan vahşi saldırıyla ilgili kınama mesajı yayınladı. Çelik, "Fransa’nın şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi’nde gerçekleştirilen vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

    AK Parti'den Nice'teki saldırıya kınama

    Sözcüsü , 'da yaşanan vahşi saldırıyla ilgili kınama mesajı yayınladı. Çelik, "Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi'nde gerçekleştirilen vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

    İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımları
    Fransa'nın şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi'nde gerçekleştirilen vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Hangi ideoloji, din, etnisite, mezhep etiketine sahip olursa olsun terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez. Masum insanları hedef alan her türlü eylem, insanlık dışı bir eylemdir.

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    Haberler Güncel AK Parti'den Nice'teki saldırıya kınama