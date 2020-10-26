Burada teröristlerden biri üzerindeki canlı bombayı patlatarak kendini imha etti. Teröristlerden diğeri de kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Kaçan terörist emniyet güçleri tarafından bir mahalle arasında sıkıştırıldı. Emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilen terörist amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Diğer yandan, kendini imha eden teröristin araç ve iş yerlerinde yaşattığı tahribat sonrası alanda çalışma başlatıldı. Araçlardan bazıları kaldırılırken, iş yerlerinde de temizlik çalışması yaptığı görüldü.