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    • 27.10.2020 04:58
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    saldırısının ardından aranan ikinci terörist vurularak imha edildi! İşte o görüntüler

    'ın İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırının ardından güvenli güçleri ikinci teröristin peşine düştü. Düzenlenen operasyonlar aranan ikinci terörist de imha edildi.

    Hatay'daki terör eylemi girişimi ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan ikinci teröristin güvenlik güçleri tarafından vurulma anları ortaya çıktı.

    Olay, İskenderun ilçesinde meydana geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın açıklamasına göre, Amanos Dağlarında kalan son 2 terörist jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda sıkıştırıldı. 2 terörist ilk olarak Payas ilçesine kaçarak burada uygulama noktasındaki askerlerle çatışmaya girdi. Bir astsubayın yaralandığı çatışmanın ardından İskenderun ilçesine kaçan teröristler emniyet güçleri tarafından tekrar sıkıştırıldı.

    Burada teröristlerden biri üzerindeki canlı bombayı patlatarak kendini imha etti. Teröristlerden diğeri de kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Kaçan terörist emniyet güçleri tarafından bir mahalle arasında sıkıştırıldı. Emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilen terörist amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Diğer yandan, kendini imha eden teröristin araç ve iş yerlerinde yaşattığı tahribat sonrası alanda çalışma başlatıldı. Araçlardan bazıları kaldırılırken, iş yerlerinde de temizlik çalışması yaptığı görüldü.
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    Haberler Güncel Hatay saldırısının ardından aranan ikinci terörist vurularak imha edildi! İşte o görüntüler