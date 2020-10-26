Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir patlama meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Şüphelenilen 2 teröristten biri takip sonucunda etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" denildi.

ÇELİK: İSKENDERUN'DA CANLI BOMBA TESADÜF DİYEN VAR MI?