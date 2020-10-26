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    • 27.10.2020 00:15
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    "Önce Amerika vatandaşlarına terör uyarısı yapıyor sonra ’da tesadüf diyen var mı?"

    Yargıtay 5. Dairesi Üyesi İsa Çelik, “Önce Amerika vatandaşlarına terör uyarısı yapıyor sonra ’da tesadüf diyen var mı?” yorumunda bulundu. Çarpıcı tespitlerde bulunan Çelik, "Amerika'nın terör uyarısı yapmadığı tek yer 'dir! Çünkü orada Amerikan Büyükelçiliği yoktur” dedi.

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    Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir patlama meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Şüphelenilen 2 teröristten biri takip sonucunda etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" denildi.

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    ÇELİK: İSKENDERUN'DA CANLI BOMBA TESADÜF DİYEN VAR MI?

    Yargıtay 5. Dairesi Üyesi İsa Çelik; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Çelik; "Önce Amerika vatandaşlarına terör uyarısı yapıyor sonra İskenderun'da canlı bomba tesadüf diyen var mı? Amerika'nın terör uyarısı yapmadığı tek yer ABD'dir! Çünkü orada Amerikan Büyükelçiliği yoktur" ifadelerini kullandı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye Büyükelçiliği, 23 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da terör saldırısı olabileceğine dair bir güvenlik uyarısı yayımlamıştı. Temsilcilikler aracılığıyla yürütülen her türlü vatandaşlık ve vize işlemi de uyarı kapsamında geçici olarak durdurulmuştu.
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    Haberler Güncel "Önce Amerika vatandaşlarına terör uyarısı yapıyor sonra İskenderun’da canlı bomba tesadüf diyen var mı?"