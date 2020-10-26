Hatay'da yaşanan terör saldırısı sonrasında açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalandığını açıklarken Amanos Dağları'nın da PKK'lı teröristlerden temizlendiğini açıkladı. Peki Amanos Dağları PKK'lı hain teröristler için ne ifade ediyor?
PKK'LI TERÖRİST AMANOS'UN ÖNEMİNİ ANLATTI
Afrin'de mart ayında Türk askerine teslim olan ve Türkiye'ye getirildikten sonra sevk edildiği Hatay Adliyesinde, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan terörist M.K. ifadesinde Amanos Dağları'nın PKK terör örgütü için neyi ifade ettiğini açıkladı.
YAPILANMAYI DEŞİFRE ETTİ
Örgüt içerisinde, ideolojik ve silahlı eğitimin yanı sıra farklı zamanlarda taktik, suikast, sızma, baskın, pusu, telsiz, termal, drone ve kamuflaj eğitimleri aldığını belirten M.K, örgütün Amanoslar'daki yapılanmasına ilişkin de itiraflarda bulundu.
AMANOSLAR İÇİN ÖZEL SEÇİM YAPILIYORDU
M.K, terör örgütü için Amanoslar'ın özel önemi olduğunu anlatarak, bu bölgeye gönderilecek teröristlerin seçiminde de büyük özen gösterildiğini söyledi.
AMANOSLAR'A YETENEKLİ VE AZİMLİ KİŞİLER ALINIRDI
"Amanoslar'a gönderilenler yetenekli ve azimli kişilerdir, seçmeleri çok zor yapılır. Arazi şartları nedeniyle Amanoslar'ın sürekli konusu geçiyordu." şeklinde itirafta bulunan M.K, bölgeye sözde komutan düzeyinde kişilerin de gönderildiğini ifade etti.
MANOS İÇİN SEÇMELERE GİRDİM AMA YARALANDIM
M.K, 2016 yılında Amanoslar için seçme yapıldığını, ancak yaralandığı için kendisinin gönderilmediğini aktararak, "Bürüsk, Zinar, Berhüdan, Hebat ve Ağit'in seçmesi yapıldı. Gidip gitmediklerini bilmiyorum. Bunlar teknik eğitim alıyordu. İkinci grupta ise takım komutanlarının arasından kişilerin Amanoslar'a gideceği söylendi. En yetenekli kişiler Cemal ve Ağir gittiler. Bunlar Afrinli takım komutanıydı." dedi.