AMANOSLAR'A YETENEKLİ VE AZİMLİ KİŞİLER ALINIRDI

"Amanoslar'a gönderilenler yetenekli ve azimli kişilerdir, seçmeleri çok zor yapılır. Arazi şartları nedeniyle Amanoslar'ın sürekli konusu geçiyordu." şeklinde itirafta bulunan M.K, bölgeye sözde komutan düzeyinde kişilerin de gönderildiğini ifade etti.

MANOS İÇİN SEÇMELERE GİRDİM AMA YARALANDIM

M.K, 2016 yılında Amanoslar için seçme yapıldığını, ancak yaralandığı için kendisinin gönderilmediğini aktararak, "Bürüsk, Zinar, Berhüdan, Hebat ve Ağit'in seçmesi yapıldı. Gidip gitmediklerini bilmiyorum. Bunlar teknik eğitim alıyordu. İkinci grupta ise takım komutanlarının arasından kişilerin Amanoslar'a gideceği söylendi. En yetenekli kişiler Cemal ve Ağir gittiler. Bunlar Afrinli takım komutanıydı." dedi.