



FOTOĞRAFLARA SABAH ULAŞTI

Bölgeye çok sayıda özel harekat timi sevk edilirken diğer teröristin de kısa sürede etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Amanos kırsalına indikten sonra bir aracı gasp ettikleri ortaya çıktı. Teröristlerin eylem için gasp ettikleri araçtayken fotoğraflarına da SABAH ulaştı.







İki terörist çatışmadan önce seyir halindeyken kent güvenlik kameralarına böyle takıldı.



İKİ TERÖRİST DE ELİMİZDE!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "iki terörist de elimizde" dedi.