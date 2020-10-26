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    • 26.10.2020 23:14
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    Polis uygulamasına böyle takılmışlar! İşte 'daki 'lı teröristler...

    Amanos dağlarından ’ye eylem amaçlı gelen iki ’lı terörist, ’ın Payas ilçesinde gasp ettikleri araçla İskenderun’a doğru gelirken uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak polise ateş açtı. iki teröristin fotoğraflarına ulaştı. İşte Hatay'daki PKK'lı teröristler...

    Sabah
    Halit Turan


    Eylem amaçlı Türkiye'ye gelen teröristlerin peşine düşen polis ekipleri zanlıları İskenderun ilçesinde sıkıştırdı. Burada çıkan çatışmada teröristlerden biri kendisini patlattı.



    FOTOĞRAFLARA SABAH ULAŞTI
    Bölgeye çok sayıda özel harekat timi sevk edilirken diğer teröristin de kısa sürede etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Amanos kırsalına indikten sonra bir aracı gasp ettikleri ortaya çıktı. Teröristlerin eylem için gasp ettikleri araçtayken fotoğraflarına da SABAH ulaştı.



    İki terörist çatışmadan önce seyir halindeyken kent güvenlik kameralarına böyle takıldı.

    İKİ TERÖRİST DE ELİMİZDE!
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "iki terörist de elimizde" dedi.
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    Haberler Güncel Polis uygulamasına böyle takılmışlar! İşte Hatay'daki PKK'lı teröristler...