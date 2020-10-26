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    • 27.10.2020 02:29
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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'dan saldırısına ilişkin açıklama

    İletişim Başkanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröre karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, terörü kaynağında kurutacağız. Hiçbir terörist devletimizin kudretli elinden kurtulamayacaktır. ifade ettiği üzere artık böylesi saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen bir ülke değildir!" dedi.

    Altun'dan Hatay saldırısı mesajı

    Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan , terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak ''Hiçbir terörist devletimizin kudretli elinden kurtulamayacaktır.'' dedi.

    İletişim Başkanı Altun'un açıklamaları şu şekilde:

    Teröre karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, terörü kaynağında kurutacağız. Hiçbir terörist devletimizin kudretli elinden kurtulamayacaktır. ifade ettiği üzere artık böylesi saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen bir ülke değildir!

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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Hatay saldırısına ilişkin açıklama