Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak ''Hiçbir terörist devletimizin kudretli elinden kurtulamayacaktır.'' dedi.
İletişim Başkanı Altun'un açıklamaları şu şekilde:
Teröre karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, terörü kaynağında kurutacağız. Hiçbir terörist devletimizin kudretli elinden kurtulamayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere Türkiye artık böylesi saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen bir ülke değildir!
Teröre karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, terörü kaynağında kurutacağız.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 26, 2020
Hiçbir terörist devletimizin kudretli elinden kurtulamayacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere Türkiye artık böylesi saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen bir ülke değildir!