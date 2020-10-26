Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.10.2020 00:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.10.2020 00:14
    ABONE OL

    Başkan : Rabbim ülkemizi hain emellerden korusun

    Başkan , 'ın İskenderun ilçesinde başarıyla yürütülen terör operasyonunun ardından hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

    Rabbim ülkemizi hain emellerden korusun

    Terör örgütü PKK ve destekçilerinin 'da yapmayı planladığı kalleş saldırı planı boşa çıktı.

    Bu önemli gelişme sonrası Twitter'dan düşüncelerini paylaşan Başkan Erdoğan, "Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun." ifadelerine yer verdi.



    "TÜRKİYE ARTIK BU TÜR SALDIRILARLA DİZAYN EDİLEBİLEN ÜLKE DEĞİLDİR"
    Başkan Erdoğan, " artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz." mesajını verdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Rabbim ülkemizi hain emellerden korusun