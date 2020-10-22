İlçenin en işlek caddeleri beton yığınlarından görsel sanat eserine dönüştü. Bir caddede Şehit Savcı Selim Kiraz, Şehit Polis Fethi Sekin, Şehit Ömer Halisdemir ve Şehit Eren Bülbül yer alırken, diğer caddede Türk müziğinin usta isimlerinden Barış Manço, Cem Karaca, Mahsunu Şerif ve Neşet Ertaş yer aldı. Aynı zamanda sanatçı ve düşünürlerin hafızalardan silinmeyen sözleri de Başakşehir'in gri duvarlarını süsledi.