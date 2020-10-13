5- Dikey bahçelerdeki bitki örtüsü araçlardan kaynaklanan gürültüyü doğrudan tek yöne yansıtmaktan ziyade çok yöne saçarak dağılmasını sağlar. Bir kısmını da kendi içerisinde sönümleyerek bir nevi gürültü bariyeri işlevi görür. Araştırmalara göre %40 azaltım (8dB) sağlanabiliyor

6- Yine egzozlardan salınan önemli hava kirleticileri için bir nevi filtre görevi görürler. Araştırmalara göre 60 m2'lik bir bahçe duvar 40.000 kg zararlı gaz ile 15 kg ağır metali süzebilir. Keza zararlı uçucu organik bileşikleri absorbe ederek hava kalitesine katkı sunarlar.

7- Önemli etkilerden birisi de seragazlarını önlemesi. Küresel ısınmaya yol açan seragazları için yutak alanı olurlar. Sadece 1 m2'lik YAŞAYAN duvar; Havadan 2,3 kg CO2 uzaklaştırır. Aynı zamanda da yaşam kaynağımız olan 1,7 kg O2 sunarlar. Kar içinde kar sunan bir sistem.

8- Dikey bahçeler, güneşten gelen ışığı da soğurarak bölgedeki sıcaklığı dengeler ve ısı adalarının oluşmasını önler. Ayrıca bitkilerin terlemesi yoluyla da ortamdaki enerjiyi soğurarak doğal serinlik sağlar. Yine yeşil alanların mental açıdan kişileri rahatlatıcı etkisi de var.

9- 10 yıl önce İBB, bu faydaları gözeterek çalışmalara başlamış. İlk olarak tamamen canlı bitki; zamanla da maliyeti optimum kılmak için bazı yerlerde (ağaç motifi vb) kompozit malzeme de kullanılmış. Damlama yöntemi ile de sulama sorunu çözülerek sistem altyapısı oluşturulmuş.