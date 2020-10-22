29 Ekim Perşembe 4 gün tatil olacak mı? 30 Ekim Cuma okullar tatil mi?

29 EKİM KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

2020 resmî tatil takvimine göre, bu sene 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak olan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cuma günün de katılması durumunda hafta sonu tatili ile 5 gün olacak. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN BAYRAM KABUL EDİLMESİ

Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı; 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet'in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.