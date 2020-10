1- Vakıfların restore ettiği, sizin sadece 50 liralık musluğunu taktığınız bir çeşme açılışı.

2- Sayın başkanın kabri başında gerçekleştirdiği nezaketsiz tavrı unutturmak için satın aldığınız Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresinin açılışı. Son olarak size bir öneride bulunmak istiyorum. Sayın genel başkanınızın vizyonunu hayata geçirerek önümüzdeki günlerde 'koronaya karşı ücretsiz yeni iskambil destesi' projesini de yapar, sayın genel başkanı bir de o açılışa davet edersiniz. Böylece İstanbullular için her şeyiyle size ait orijinal bir projeniz hayat bulmuş olur" şeklinde konuştu.

Göksu, son günlerde sökülen ve vatandaşlar tarafından büyük tepki toplayan dikey bahçe duvar bitkileri konusuna da değinerek şunları söyledi:

İstanbul'daki otobanların kenarlarında var olan yeşil duvarlar bir bir sökülmeye ve yıkılmaya başlandı. Bahane olarak da bu uygulamaların bakım maliyetinin yüksek olduğu öne sürüldü. Peşinen ve üzülerek söylemeliyim ki İBB'nin ve yeni yönetiminin İstanbul için iş yapma niyeti yoktur. Zira İstanbul gibi bir metropolde yapılan her hizmeti 'maliyet' olarak görmek belediyeci kafası değil, müflis tüccar kafasıdır. Siz İstanbul için yapılan yeşillendirme çalışmalarını maliyeti yüksek bahanesiyle yerle bir edeceksiniz, sonra kalkıp 'Yeşil İstanbul' diye her yere pankartlar asacaksınız. Bunun adı düpedüz samimiyetsizliktir. Öncelikle şunun altını çizmeliyim ki; İstanbul'un otoban kenarlarında var olan doğal bitki duvarlarının maliyeti Sayın Başkan'ın ve yönetiminin bahane etmek için abarttığı rakamlarla hiçbir ilgisi yoktur. Söylediğim gibi bakımını yapmaktan aciz kaldıkları için kocaman bir algı oluşturmaya çalışmaktadırlar. İstanbul'da var olan dikey bahçe olarak da isimlendirebileceğimiz duvar uygulamalarının tamamı yaklaşık 55 bin metrekaredir. Bunun tam 36 bin metrekaresi doğal yeşil bitkidir. Geri kalanı kompozittir. Bütün alanların her şey dahil aylık ortalama bakım maliyeti 720 bin TL'dir. İddia ediyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının tanıtım mecralarına astığı belirsiz sloganlarının ve kişisel iletişim harcamalarının aylık maliyeti bu rakamın üstündedir. Burada meselenin maliyet olmadığı çok açıktır. Mesele iş yapma niyetlerinin olmaması ve İstanbul'un geri götürülme meselesidir. Ve size şunu sormak istiyorum; iyi ve güzel olan her şeye bu kadar karşı çıkabilmeyi nasıl beceriyorsunuz? Ak Parti döneminde yapıldı diye sırf çamur atmak ve kötülemek için bu güzelliklere nasıl kıyabiliyorsunuz? Bu yaptığınızı şuna benzetiyorum. Karşısındakinin güzelliğini çekemeyen birinin onun yüzüne kezzap atarak güzelliğine zarar vermesi haberlerini zaman zaman gazetelerden okuruz. Yoksa siz de daha iyisini yapamayıp kıskandığınız için İstanbul'un yüzüne kezzap mı atıyorsunuz? Dikey bahçe uygulamalarına bir de şu pencereden bakalım. İstanbul gibi kalabalık metropollerde yeşil bitki örtüsünün şehre olan faydası inkar edilemez. Bu uygulamaların maksadı, hızla gelişen kentleşmenin yıkıcı etkilerini en aza indirgemek ve kentsel yaşam alanındaki insanlara yeşil mekan alternatifleri ve imkanları sunmaktır. İklimsel değişikliğin gündemdeki etkisini arttırmasıyla dikey bahçelerin kent yaşamındaki yeri de gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Kentlerdeki yapıların bu dikey bahçeler sayesinde artık hissedilebilir düzeylere ulaşan iklim problemine bir çözüm getireceği düşünülmektedir. Çok kısa bir geçmiş olmasına rağmen bu uygulamalar halkımız tarafından çok benimsenmiş ve farklı üniversitelerden 19 bilimsel teze konu olmuşlardır. Bu bilimsel araştırmalar da göstermiştir ki; dikey bahçe uygulamaları ile yapıların bitkilendirilmesi çok çeşitli faydaları da beraberinde getirmektedir. Kentsel dikey bahçelerin ekolojik, estetik ve çevresel faydaları; oksijen üretimi, karbon emilimi, ses yalıtımı, börtü böcek için yer temini, toz tutma, insanların iyi hissetmesi. Siz bir yönetim iradesi ortaya koymuş olabilirsiniz. 'Ben İstanbul'da yeşil istemiyorum' diyebilirisiniz. Ama bunu yaparken her konuda olduğu gibi bahanelere sığınmak ya da geçmişe çamur atmaktan vazgeçmelisiniz. Çıkıp açık açık ben yönetemiyorum. Ben beceremiyorum, iki bitkinin bakımını yapmak bana zor geliyor demelisiniz. Bu konuda ben İstanbulluları doğru bilgilendirme ve sizi de uyarma görevimi yerine getirdim. Bundan sonrası size kalmış. Gerçi göreve geldiğiniz günden bu yana Ak Parti döneminde yapılmış ve açılışa hazır hale getirilmiş Kemerburgaz'daki Kent Ormanını açmak ve Hacı Osman'da yüzyıllardır var olan ormana tabela asarak ben yaptım demekten başka İstanbul'a bir fidan bile dikememiş bir yönetimden, yeşil konusunda fazla şey bekliyoruz galiba.