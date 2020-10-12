İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "dikey bahçe" hesaplama çelişkisini gözler önüne serdi.
Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin'in 4 gün içinde birbiriyle çelişen açıklamalarını sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaştı.
7 EKİM 2020 SEÇKİN: PROJE 2 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK
Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, 7 Ekim 2020 tarihinde yaptığı açıklamada duvar alanlarında başlatılan dikey bahçe uygulamalarının kaldırılmasına yönelik projeyle 2 milyon lira tasarruf sağlanacağını iddia etti. Seçkin, "Tüm dönüşüm programı tamamlandığında, yeşil alanlara ilişkin bütçemizde 2 milyon lira tasarruf sağlanmış ve şehrin duvarları tablolara dönüşmüş olacak" dedi.
11 EKİM 2020 SEÇKİN: BU DUVARLARIMIZIN YAKLAŞIK YILLIK 12 MİLYON LİRA GİBİ MASRAFIN OLDUĞUNU TESPİT ETTİK
Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin'in, 11 Ekim 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal Twitter hesabından yayınlanan açıklamasında,"Bu duvarlarımızın yaklaşık yıllık 12 milyon lira gibi masrafın olduğunu tespit ettik" iddiasında bulundu.
GÖKSU: "İBB'NİN "DİKEY BAHÇE" HESAPLAMA ÇELİŞKİSİ... NASIL BAŞLADI? NASIL GİDİYOR?"
Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, 7 Ekim 2020 ve 11 Ekim 2020 tarihindeki açıklamalarını hatırlatarak, "İBB'nin 'dikey bahçe' hesaplama çelişkisi... Nasıl başladı? Nasıl gidiyor?" ifadelerini kullandı. Göksu; Prof. Dr. Seçkin'in açıklamalarının görsellerini paylaştı.
"O-3 OTOBANI YEŞİLE HASRET"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim ayı ilk toplantısında konuşan Mehmet Tevfik Göksu, "İBB'nin ve yeni yönetiminin İstanbul için iş yapma niyeti yoktur. Zira İstanbul gibi bir metropolde yapılan her hizmeti 'maliyet' olarak görmek, belediyeci kafası değil, müflis tüccar kafasıdır. Siz İstanbul için yapılan yeşillendirme çalışmalarını maliyeti yüksek bahanesiyle yerle bir edeceksiniz, sonra kalkıp 'Yeşil İstanbul' diye her yere pankartlar asacaksınız. Bunun adı düpedüz samimiyetsizliktir. Öncelikle şunun altını çizmeliyim ki İstanbul'un otoban kenarlarında var olan doğal bitki duvarlarının maliyeti Sayın Başkan'ın ve yönetiminin bahane etmek için abarttığı rakamlarla hiç bir ilgisi yoktur. Söylediğim gibi bakımını yapmaktan aciz kaldıkları için kocaman bir algı oluşturmaya çalışmaktadırlar. İstanbul'da var olan dikey bahçe olarak da isimlendirebileceğimiz duvar uygulamalarının tamamı yaklaşık 55 bin metrekaredir. Bunun tam 36 bin metrekaresi doğal yeşil bitkidir. Geri kalanı kompozittir. Bütün alanların her şey dahil aylık ortalama bakım maliyeti 720 bin TL'dir. İddia ediyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının, tanıtım mecralarına astığı belirsiz sloganlarının ve kişisel iletişim harcamalarının aylık maliyeti bu rakamın üstündedir. Burada meselenin maliyet olmadığı çok açıktır. Mesele iş yapma niyetlerinin olmaması ve İstanbul'un geri götürülme meselesidir" dedi.
Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti döneminde O-3 Otobanı Bayrampaşa mevkiinde yol kenarına yapılan yeşillendirmenin de kuruduğu gösteren fotoğrafları İBB Meclisi'nde gösterdi.
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