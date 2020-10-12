İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim ayı ilk toplantısında konuşan Mehmet Tevfik Göksu, "İBB'nin ve yeni yönetiminin İstanbul için iş yapma niyeti yoktur. Zira İstanbul gibi bir metropolde yapılan her hizmeti 'maliyet' olarak görmek, belediyeci kafası değil, müflis tüccar kafasıdır. Siz İstanbul için yapılan yeşillendirme çalışmalarını maliyeti yüksek bahanesiyle yerle bir edeceksiniz, sonra kalkıp 'Yeşil İstanbul' diye her yere pankartlar asacaksınız. Bunun adı düpedüz samimiyetsizliktir. Öncelikle şunun altını çizmeliyim ki İstanbul'un otoban kenarlarında var olan doğal bitki duvarlarının maliyeti Sayın Başkan'ın ve yönetiminin bahane etmek için abarttığı rakamlarla hiç bir ilgisi yoktur. Söylediğim gibi bakımını yapmaktan aciz kaldıkları için kocaman bir algı oluşturmaya çalışmaktadırlar. İstanbul'da var olan dikey bahçe olarak da isimlendirebileceğimiz duvar uygulamalarının tamamı yaklaşık 55 bin metrekaredir. Bunun tam 36 bin metrekaresi doğal yeşil bitkidir. Geri kalanı kompozittir. Bütün alanların her şey dahil aylık ortalama bakım maliyeti 720 bin TL'dir. İddia ediyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının, tanıtım mecralarına astığı belirsiz sloganlarının ve kişisel iletişim harcamalarının aylık maliyeti bu rakamın üstündedir. Burada meselenin maliyet olmadığı çok açıktır. Mesele iş yapma niyetlerinin olmaması ve İstanbul'un geri götürülme meselesidir" dedi.

Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti döneminde O-3 Otobanı Bayrampaşa mevkiinde yol kenarına yapılan yeşillendirmenin de kuruduğu gösteren fotoğrafları İBB Meclisi'nde gösterdi.