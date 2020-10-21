Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilen yazıda; "Kaldırılan ve kaldırılması planlanan dikey bahçelerin bitki, saksı, sulama ekipmanları Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, kamu kaynaklarının israf olmaması, etkin ve verimli kullanılması adına, kullanılabilir ve yaşam fonksiyonlarının yitirmemiş olanlarının nakliye giderleri tarafımızca karşılanacak şekilde hibe edilmesini talep ederiz" denildi.

BİRPINAR: "'MADEM BEĞENMEDİNİZ BİZE GÖNDERİN, BİZ DEĞERLENDİRELİM' DİYORLAR"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul'da masraflı diye sökülen 'dikey bahçeleri ve sökülen malzemeleri' kamu kaynaklarında israfın önlemesi amacıyla kendilerine verilmesini talep etmiş. Madem beğenmediniz bize gönderin, biz değerlendirelim diyorlar özetle..." ifadelerini kullandı.





İŞTE O YAZI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nın; 15 Ekim 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, şöyle denildi:

"Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan kentsel mekanlarda ekiplerimizce aktif yeşil alan yapım, bakım ve onarım faaliyetleri vatandaşlarımızın refahı, kalite yönetimi, etkin çevre anlayışı ve ekonomik şartlar gözetilerek titizlikle sürdürülmektedir.

Son dönemde çeşitli basın yayın kuruluşları aracılığıyla edindiğimiz bilgilere dayanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınız sorumluluğunda bulunan alanlardaki dikey bahçe düzenlemelerine revizyon çalışmalarının başlatıldığı ve 'Yaşayan Duvar' adıyla yeni bir uygulamaya gidildiği anlaşılmaktadır.





Söz konusu uygulama sonucunda kaldırılan ve kaldırılması planlanan dikey bahçelerin (bitki, saksı, sulama ekipmanları, konstrüksiyon malzemeleri, aydınlatma ekipmanları vb) Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, kamu kaynaklarının israf olamaması, etkin ve verimli kullanılması adına, kullanılabilir ve yaşam fonksiyonlarının yitirmemiş olanlarının nakliye giderleri tarafımızca karşılanacak şekilde hibe edilmesini talep ederiz."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir genelindeki kara yollarında duvarlarda bulunan dikey bahçeleri yüksek maliyet olduğu iddiasıyla kaldırarak, yerlerine "Konuşan Duvarlar Projesi" kapsamında grafiti çalışması başlatmıştı.

