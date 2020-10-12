İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar; Beltur Genel Müdürü Güçlü Şenler görevden alınması ve Parakende Grubu İştirakler Danışmanı olarak atanmasını gündeme getirdi ve "Beltur Genel Müdürü'nün görevden alınma sebebi nedir? Beltur'da yapılan bu kanuna ve meclis kararına aykırı uygulama hakkında açılmış bir soruşturma var mı?" diye sordu.

Muhammed Kaynar şunları söyledi:

"Eylül ayı meclis toplantısında Beltur A.Ş'ye tahsis edilen tesislerle ilgili gündem olmuş ve buradaki tespitlerimizin bazılarını meclis ve kamuoyuyla paylaşmıştık. O toplantıda belirttiğimiz gibi o 1994 yılı öncesinde tesisler halka kapalıydı. Sadece bir kısım elitler bu tesislerden faydalanıyordu. 1994 sonrası bu tesisler halka açıldı ve 25 yıl halka hizmet etti. Şimdi yeniden bu tesisler halka kapatılarak bir kısım elitlerin uğrak yeri haline getirilmeye çalışılıyor."

"BELTUR A.Ş'DE HAKKINDA AÇILMIŞ BİR SORUŞTURMA VAR MI?"

"(Beltur A.Ş) ilgili idari bir takım soruşturmalar olduğunu biliyoruz. Bu tesislerde ayrı bölümler açılarak bazı firmaların kendi ürünlerini satmalarına müsaade edildiği meclis kararıyla sadece Beltur A.Ş tarafından işletilmesine karar verilmesine rağmen Beltur A.Ş'nin bu yerleri 3'üncü kişilere kullandırdığı 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 26'ncı maddesine ve meclis kararına aykırı davranıldığı resmi kurum denetimleriyle ortaya çıkmıştır. Bu olayların ortaya çıkmasından sonra Beltur Genel Müdürü'nün görevden alındığını öğrendik. Ancak genel müdür bu hatalı uygulamaları ile ilgili hakkında işlem yapılmak yerine iştirakler danışmanı olarak görevlendirildi. Buradan şu sonuç çıkmaktadır. Bu hatalı uygulamalar belediye başkanının bilgisi dahilinde yapıldığı ve kamuoyunun gündeminden kaçırmak için bu şekilde bir görev değişikliği yapıldığı anlaşılmaktadır. Beltur Genel Müdürü'nün görevden alınma sebebi nedir? Beltur A.Ş'de yapılan bu kanuna ve meclis kararına aykırı uygulama hakkında açılmış bir soruşturma var mı?"