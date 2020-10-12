Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakım çalışmaları tamamlanarak tekrar Akdeniz'e açılan sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yolunun açık olmasını diledi.
#OruçReis çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 12, 2020
Müjdeli haberlerini bekliyoruz. https://t.co/IrNSleDKOb
Oktay, sosyal medya hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Oruç Reis ile ilgili paylaşımını retweet yaptı.
"MÜJDELİ HABERLERİNİ BEKLİYORUZ"
Fuat Oktay, paylaşımında, "Oruç Reis, çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun. Müjdeli haberlerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: ORUÇ REİS'İMİZİN YOLU AÇIK OLSUN
İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğu mesajını paylaştı.
Bugünlere kolay gelmedik.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 12, 2020
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık.
Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı.
Durmak yok, yola devam.#OruçReis'imizin yolu açık olsun... https://t.co/0zphbCEPI1
Altun açıklamasında ise, "Bugünlere kolay gelmedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı. Durmak yok, yola devam. Oruç Reis'imizin yolu açık olsun" ifadesini kullandı.