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    • 12.10.2020 18:42
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    : " çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun, müjdeli haberlerini bekliyoruz"

    Yardımcısı hesabı Twitter üzerinden ", çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun. Müjdeli haberlerini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

    AA
    Fuat Oktay'dan 'Oruç Reis' paylaşımı

    Yardımcısı , bakım çalışmaları tamamlanarak tekrar 'e açılan gemisi 'in yolunun açık olmasını diledi.



    Oktay, hesabından, ve 'in Oruç Reis ile ilgili paylaşımını retweet yaptı.

    "MÜJDELİ HABERLERİNİ BEKLİYORUZ"
    Fuat Oktay, paylaşımında, "Oruç Reis, çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun. Müjdeli haberlerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.



    İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: ORUÇ REİS'İMİZİN YOLU AÇIK OLSUN
    İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğu mesajını paylaştı.



    Altun açıklamasında ise, "Bugünlere kolay gelmedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı. Durmak yok, yola devam. Oruç Reis'imizin yolu açık olsun" ifadesini kullandı.

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