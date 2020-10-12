Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakım çalışmaları tamamlanarak tekrar Akdeniz'e açılan sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yolunun açık olmasını diledi.



#OruçReis çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun.



Müjdeli haberlerini bekliyoruz. https://t.co/IrNSleDKOb — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 12, 2020

"MÜJDELİ HABERLERİNİ BEKLİYORUZ"

Fuat Oktay, paylaşımında, "Oruç Reis, çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun. Müjdeli haberlerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.







İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: ORUÇ REİS'İMİZİN YOLU AÇIK OLSUN

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğu mesajını paylaştı.



Altun açıklamasında ise,ifadesini kullandı.