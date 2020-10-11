



MAHKEMEDE ÇARK ETTİLER

Atılan onlarca işçinin karşısına çıkan CHP avukatları, mahkemede "Bankamatikçi" ifadesini kullanamadı. Bu da attıkları iftiranın delili oldu. Onun yerine 'Yönetim anlayışımız gereği çalışmayı düşünmediğimiz için çıkardık' savunmasını yaptılar. Medya A.Ş.'den kovulan işçiler tek tek davaları kazanmaya başlarken, son olarak işçi Fatih Yılmaz hakkında 5'inci İdare Mahkemesi işe iade kararı verdi. Yılmaz, "En nihayetinde dün 2 hafta içinde işe alınmasına hükmedildi. Eğer aksi bir işlem gerçekleştirilirse de 42 bin 228 TL ödenmesine hükmedildi. Bu durum mağdur arkadaşlarımız için bir işaret olsun. Çekinmesinler, haklarının gasp edilmesine ve onurlarının zedelenmesine müsaade etmesinler" dedi.