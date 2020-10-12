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    • 12.10.2020 17:52
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    Taksim polisi 'la, ve ye uymaları için leri uyardı

    le mücadele kapsamında polisler 'nda lere yönelik 'li Türkçe ve İngilizce ve denetimi yapıldı. Maskesini çenesine ve koluna takanlar uyarıldı. Polis maskesi olmayanlara maske verdi.

    MUSTAFA KAYA
    Taksim'de drone'la turistlere uyarı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turistlere yönelik maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

    Denetime İHA Büro ekibi de drone ile Türkçe ve İngilizce anons yaparak destek verdi.

    Maskelerini koluna takanlar ve çenesine indirenler polis ekipleri tarafından tek tek uyarılırdı. Yanında maske olmayanlara polis maske verdi.

    Polisin Drone ile yaptığı uyarılar turistler tarafından hemen karşılık buldu. Maskesini yarım takanlar veya takmayanlar hemen maskelerini yüzlerine takarak sosyal mesafeye uydular.

    Polisin yaptığı bu uygulama vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.
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    Haberler Güncel Taksim polisi drone'la, maske ve sosyal mesafeye uymaları için turistleri uyardı