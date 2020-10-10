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    Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Bayramov ile ateşkesi görüştü

    Son dakika haberine göre, Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Bayramov, Moskova'daki görüşmeler hakkında Çavuşoğlu'na bilgi verdi.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

    Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.


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    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov Moskova'daki görüşmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, Bayramov'a Türkiye'nin ancak Azerbaycan'ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini iletti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı ara buluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere dün Moskova'ya davet etmiş, taraflar Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes kararı almıştı.

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